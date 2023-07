Ne abbiamo parlato ieri: Elon Musk ha ideato un nuovo mezzo per supplire alla congestione di Twitter, causata anche dall’uso delle AI. Limitare i tweet visualizzabili (ovvero scaricati automaticamente dal sistema nella timeline, cosa importante come vedremo) dal singolo utente.

E farlo in modo fortemente premiale per l’utente a pagamento, dato che la spunta blu media raramente supererà il limite attualmente imposto (ed elevato rispetto all’iniziale di ieri) ma l’utente “free” si è ritrovato con un “muro di vetro” dai 600 ai 1000 post, facile da raggiungere solo lasciando la pagina un po’ aperta.

Pratica questa che secondo alcuni commentatori di fatto scarica il peso del disservizio integralmente sul consumatore e non sul produttore.

Se vuoi un prodotto, devi pagare il prodotto premium. Se ti lamenti del fatto che, alla fine della fiera, il prodotto premium è diventato l’unico prodotto praticabile e il prodotto gratuito è diventato inutilizzabile, spiacente, oltre al danno ti tocca pure la beffa.

Elon Musk retwitta il suo account parodia che deride gli utenti limitati

Elon Musk stesso, con gran divertimento, ha provveduto a offrire agli utenti che si lamentavano le parole di saggezza del suo account parodia, traducibili con

Il motivo per cui ho impostato un “limite di visualizzazione” è perché siamo tutti dipendenti da Twitter e abbiamo bisogno di uscire. Sto facendo una buona azione per il mondo qui. Inoltre, questa è un’altra visualizzazione che hai appena usato.

Facendo riferimento al fatto che gli utenti gratis che hanno aperto il suo profilo in cerca di informazioni sull’allentamento dei blocchi di fatto hanno accelerato il loro blocco.

E non solo.

Elon Musk ha personalmente confermato il trovare ironico che i post sui suoi nuovi limiti di visualizzazioni sono ora record di visualizzazioni.

In realtà la battaglia di Musk, va detto, non è contro l’utente gratuito ma contro le Intelligenze Artificiali, come ammesso dallo stesso magnate, o meglio da come le loro funzioni di “scraping”, caccia al contenuto per rimasticarlo spesso in forme anche inesatte di fatto scavalchi i produttori di contenuti stessi, come Twitter.

Il mezzo usato? Esprimiamo riserve.

