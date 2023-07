Elon Musk limita Twitter, ma il bersaglio sono le AI. Ci eravamo chiesti perché improvvisamente Twitter sia andato sulla difensiva, ma un tweet spiega perché limitare gli account non paganti fino al renderli inutilizzabili.

La guerra al “portoghese” infatti non sembra avere come bersaglio l’essere umano, che risulta essere una vittima collaterale, ma le Intelligenze Artificiali.

Elon Musk limita Twitter, ma il bersaglio sono le AI

Una serie di risposte di Elon Musk puntano l’obiettivo sul vero bersaglio: le AI.

Letteralmente: Elon Musk ha risposto con l’emoji di un bersaglio colpito a due tweet: uno che descriveva come modelli di AI siano programmabili per leggere migliaia di messaggi Twitter e riportarne il contenuto (secondo il tweet riportato, anche a scopi di censura, non discuteremo del Tweet non essendo oggetto della discussione) e un secondo che invece riportava un incremento dei ricavi basati sui modelli generativi.

Cosa confermata dall’esultanza con cui il magnate ha accolto il fatto che un account twitter di informazione e tecnologia, il “Whole Mars Catalog” ha proprio recentemente dichiarato di essere diventato invisibile alle AI a causa delle decisioni di Musk, con approvazione dello stesso.

Non sarebbe la prima volta che Musk invoca un “atto di potenza” per tenere fuori le AI da Twitter: ad Aprile aveva accusato Microsoft di usare i post di Twitter per istruire la sua AI.

Un po’ la stessa situazione per cui il Garante Privacy Italiano, tra altri motivi, aveva messo sotto accusa ChatGPT, e un po’ il motivo per cui Musk aveva vagheggiato la sua AI, criticando aspramente ChatGPT.

Adesso ChatGPT si ritrova fuori da Twitter, assieme a ogni strumento a lei simile.

Gli umani sono solo qui per guardare a una guerra tra macchine.

