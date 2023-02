Elon Musk compra Facebook? Le notizie sugli acquisti epocali del fondatore di Tesla e SpaceX si rincorrono da quando lo stesso Musk ha acquisito Twitter.

Poche settimane fa Bufale.net aveva smentito l’intenzione di Musk di comprare Google. Da acque internazionali ritorna con insistenza la fake news sull’acquisto di Meta, notizia già smentita di recente.

Elon Musk compra Facebook?

La notizia è stata pubblicata da SpaceXMania, di cui conserviamo una versione archiviata dell’articolo. Leggiamo:

In una scioccante svolta degli eventi, Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, ha implorato il magnate della tecnologia Elon Musk di acquistare il gigante dei social media. In un video in lacrime pubblicato sulla sua pagina Facebook personale, Zuckerberg ha chiesto perdono per gli errori passati dell’azienda e ha supplicato Musk di salvare l’azienda dalla sua caduta.

Addirittura, Elon Musk avrebbe già risposto su Twitter:

Lo farò, ma solo se accetti di essere il mio maggiordomo personale per un anno. D’accordo?

La fonte

Come già scritto, la fonte della notizia è SpaceXMania, un sito che dal primo impatto potrebbe presentarsi come un portale legato a Elon Musk.

In realtà la risposta è presente in fondo al pezzo, che si chiude con la frase: “Note: This is Satire and not real news”.

Mark Zuckerberg non ha dunque mai pregato Elon Musk di acquistare la piattaforma Meta, tanto meno Musk ha mai accettato la proposta con una nota su Twitter.

Parliamo di bufala, tuttavia, in quanto le notizie satiriche che arrivano da portali internazionali molto spesso sfuggono di mano e vengono spacciate per vere in altri Paesi, Italia compresa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.