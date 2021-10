Elena Santarelli contro una hater: “Mi perseguita da anni, augura un altro cancro a mio figlio”

“Segnalatela tutti”, questo è ciò che chiede Elena Santarelli contro una hater che da due anni si affaccia sul suo profilo per ingiuriarla, minacciarla e vomitare odio contro il figlio. Nella giornata di ieri la conduttrice televisiva ha postato lo screenshot di uno dei tanti commenti ricevuti dall’utente violenta e molesta, e ha invitato i suoi fan a procedere con una segnalazione.

In due anni di molestie social la hater prende sempre di mira il figlio Giacomo, che anni fa ha lottato contro un tumore al cervello per poi guarire nel 2019. La hater, che si nasconde dietro un profilo fake senza immagini né post, non ha mai mollato la presa: “Cambia profilo ogni 2 settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che preferisce, lo fa così o in un altro modo”, questo scrive Elena Santarelli sui social.

Per questo chiede ai suoi follower di segnalare quel profilo: “Ho fatto di tutto per segnalarti. Di tutto, e non aggiungo altro”, poi passa all’attacco:

Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei.

Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini!

Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!

Per il momento non è dato sapere se la Santarelli si sia mossa anche per le vie legali. “Andrebbe denunciata”, commenta la food blogger Chiara Maci ed Elena Santarelli risponde con tre puntini di sospensione, probabilmente per non sbilanciarsi troppo con le dichiarazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.