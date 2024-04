Uno dei miti preferiti dagli aspiranti sceriffi è quello per cui gli autocarri non possono circolare la domenica. Mito che suscita in molti il desiderio di prendere in mano la legge e scattare foto da esibire come priva di un illecito inesistente.

In realtà semplicemente le limitazioni al traffico nei giorni festivi degli autocarri o di altre tipologie di veicoli rappresentano un’eccezione e non la norma.

È vero che gli autocarri non possono circolare la domenica?

Di fatto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni anno pubblica un decreto che sancisce i divieti di circolazione su strade extraurbane dei veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno in cui è previsto traffico intenso.

Per l’anno in corso i detti divieti sono regolamentati dal decreto del 27 dicembre 2023.

Ogni norma però, per funzionare deve necessariamente ammettere eccezioni, ad esempio posticipi dell’orario di inizio del divieto di circolazione per i veicoli provenienti dall’estero e anticipi dell’orario del termine per il divieto per i mezzi diretti all’estero.

Parimenti sono disponibili esenzioni per ragioni di servizio o legate al bene trasportato: ad esempio Protezione Civile e Croce Rossa sono ovviamente esentate (di sicuro non puoi salvare vite o fermare sinistri naturali per decreto…), e al trasporto di giornali, posta, generi alimentari deperibili, acqua, gas e combustibili e deroghe ad esempio per prodotti agricoli, cantieri edili, fiere e mercati, come stabilito dalla legge.

È quindi possibile imbattersi in mezzi pesanti e autocarri anche la domenica.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.