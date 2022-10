È morto Franco Gatti, e con lui va via un pezzo della storia della musica Italia. Cantante del quartetto, poi terzetto, “Ricchi e Poveri”, deve il nome del suo gruppo proprio ad una descrizione del compianto Franco Califano.

“Ricchi di idee ma poveri di soldi”, questo erano i Ricchi e Poveri, un brillante prezzo della storia Italiana, quartetto a due voci maschili, Franco Gatti e Angelo Sotgiu e due voci femminili, Angela Brambati e Marina Occhiena.

“Il Baffo”, “Il Biondo”, “la Brunetta” e “la Bionda”. Per molti anni, data la natura popolare del gruppo così furono noti ai loro fan in tutta Italia e nel mondo, fino almeno al 1981 in cui “la Bionda” lasciò il gruppo, per poi tornare in una riunione a Sanremo 2020.

Dopo successi mondiali come Sarà perchè ti amo, Che sarà, Se m’innamoro, La prima cosa bella, Mamma Maria e Voulez vous danser invece fu il turno di Gatti di abbandonare la carriera musicale e il terzetto nel 2016: il motivo, o uno dei motivi, fu la tragica moglie del figlio avvenuta tre anni prima.

Un dolore dal quale un padre non poteva mai riprendersi del tutto, e che lo spinse a voler dedicare gli anni del riposo agli affetti della famiglia, riunendosi a loro senza trascurarli neppure per un istante.

Troppo vivo era infatti il ricordo di quel Sanremo 2013 lasciato in fretta per correre al capezzale di un figlio ormai perduto, dolore ancora vivo in quell’apparizione del 2020.

È morto Franco Gatti, storico cantante dei Ricchi e Poveri

Il mondo dell’arte e della politica si stringe intorno a lui, dalla premier in pectore Giorgia Meloni al sindaco di Genova, fino al presidente di Regione Toti.

Ma anche il grande affetto, infinito come il mare, di tutti i suoi fan e degli amici, di coloro che lo conobbero in vita e ne conobbero la sua arte.

“È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”.

Questo l’estremo annuncio dei familiari: gli sopravvivono la moglie e una figlia.

