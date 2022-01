È morto Calisto Tanzi, l’ex patron della Parmalat aveva 83 anni

Nella notte di Capodanno è morto Calisto Tanzi. La notizia è stata riportata dalla stampa locale e nazionale. L’ex patron della Parmalat e del Parma aveva 83 anni e non sono state rese note le cause del decesso.

Le sue condizioni di salute non erano buone: nel 2012, per esempio, Tanzi si presentò durante una deposizione con il sondino al naso per l’alimentazione forzata. Solamente un mese prima, infatti, l’imprenditore era stato trasportato d’urgenza in ospedale in quanto rifiutava il cibo a seguito di un profondo stato depressivo.

A provare la sua salute, in effetti, era stato il crac finanziario della Parmalat del 2003 per il quale subì condanne in tre diversi procedimenti: aggiotaggio, bancarotta fraudolenta e crac della società Parmatour. La sua storia giudiziaria è riassunta in questo articolo pubblicato dall’Ansa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.