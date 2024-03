È arrivata primavera: posso tenere in equilibrio un uovo durante l’Equinozio (ma solo allora?)

Un mito legato all’arrivo della Primavera è che sia possibile tenere in equilibrio un uovo durante l’Equinozio, e solo durante l’Equinozio. Nel resto dell’anno tale atto dovrebbe essere impossibile, se non assai difficile da ottenere.

Spoiler: anche se avete “lisciato” la finestra del 20 marzo per l’Equinozio di Primavera 2024 potete continuare a cercare di tenere uova in equilibrio finché vorrete, col medesimo risultato.

È arrivata primavera: posso tenere in equilibrio un uovo durante l’Equinozio (ma non solo)

L’Equinozio è quel momento in cui il Sole attraversa uno dei due punti, nella sfera celeste, in cui l’eclittica e l’equatore celeste si intersecano: il cosiddetto punto vernale o equinozio di primavera.

I raggi solari arrivano perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra, la notte e il giorno durano esattamente 12 ore e le giornate finalmente tornano ad allungarsi.

E secondo il mito popolare, Sole e Luna collaborano nel modificare le forze di gravità in modo da rendervi possibile tenere in equilibrio perfetto le uova.

Secondo il Dott. Harry E. Keller, CEO di Smart Science Education Inc., azienda nel settore dell’educazione, questo è semplicemente impossibile.

Se una simile influenza del Sole e della Luna fosse così potente da raddrizzare le uova, e ce ne accorgeremmo, funzionerebbe in un solo punto della Terra, punto che si muoverebbe a 1600km orari all’Equatore, non dandoci alcun tempo per provare l’esperimento.

Varianti del mito vogliono tale obiettivo perseguibile il giorno del Festival delle Barche Drago in Cina o connesso ad altre festività Lunari intorno al mondo: anche queste sono false credenze.

E allora come e quando potrò mettere le mie uova in equilibrio?

In ogni momento dell’anno e con tanta, tanta pazienza.

Potresti fare come nella nota storia apocrifa attribuita a Cristoforo Colombo che secondo il mito, sfidato a mantenere un uovo in equilibrio per dimostrare di poter rendere “l’impossibile possibile” si limitò ad ammaccare l’uovo senza romperlo, quel tanto che bastava per creare una base, vantandosi poi con gli astanti di aver fatto ciò che gli altri lo sfidavano a fare agendo e non rivolgendo vane parole.

Oppure potresti, con mano molto ferma, spostare cautamente il tuo uovo finché le irregolarità già presenti sulla superficie dello stesso (le uova sono pur sempre creazioni organiche, non sono lisce come pezzi di marmo levigato) non vi diano un piccolo spazio di bilanciamento.

Secondo l’astronomo Frank D. Ghigo, trovando quindi un uovo abbastanza “bozzuto” (non devono essere bozze visibili), su un piano adatto e avendo molta pazienza, potrete ripetere l’esperimento tutte le volte che volte.

Con alcune uova non riuscirà mai, con altre riuscirà ma se avrete la mano ferma, tanta pazienza e tanta pratica.

Ogni giorno dell’anno.

Immagine di copertina: Balance, di JoeLena per Canva Pro

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.