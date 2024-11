Due ex Serie A per rinforzare la difesa della Juve: precisazioni dopo l’uscita di Giuntoli

Continuano a circolare voci in merito alle possibili scelte della Juventus per il mercato invernale, considerando il fatto che Giuntoli e la dirigenza bianconera sono ancora alla ricerca di un elemento importante che possa rimpiazzare Bremer. Il difensore brasiliano, infatti, si è infortunato gravemente il mese scorso durante la sfida di Champions League sul campo del Lipsia e, con ogni probabilità, ha concluso in anticipo la sua stagione.

Gli obiettivi di mercato della Juventus a gennaio e le parole di Giuntoli prima della partita contro l’Udinese

Per farvela breve, non è cambiata più di tanto la strategia dei bianconeri rispetto al punto della situazione che era stato fatto a metà mese per tutti coloro che stanno seguendo con interesse le mosse della Juventus, in vista della sessione di calciomercato prevista a gennaio. Sostanzialmente, da giorni si fa con insistenza il nome di Skriniar, visto che l’ex Inter potrebbe tornare in Italia già in inverno, considerando il fatto che sta trovando sempre meno spazio con il Paris Saint Germain.

C’è il problema della formula del trasferimento, oltre a quello dell’ingaggio percepito attualmente dal difensore slovacco. Questioni che potrebbero essere superate con un prestito e stipendio in buona parte pagato dai francesi. Giuntoli si è limitato a dichiarare di essere alla finestra per situazioni simili e che la Juventus si farà trovare pronta nel caso in cui dovessero sorgere opportunità di questo tipo. Nessuna conferma esplicita, dunque, ma la sensazione che i bianconeri siano forti su Skriniar.

Al contempo, però, sembrerebbe che la Juventus abbia messo nel mirino anche Dragusin. Si tratta di un ex bianconero, anche lui con problemi di adattamento in Premier League. Il Tottenham lo ha preso poco meno di un anno fa dal Genoa, maglia con cui ha fatto benissimo, ma ora Giuntoli potrebbe sfruttare al massimo il suo momento poco felice.

