La Juventus valuta solo ritorni di ex Serie A in Italia a gennaio: i nomi in lista Giuntoli

In questi giorni, si fanno tantissimi nomi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, considerando il fatto che lo scorcio iniziale di questa stagione ha fatto effettivamente emergere alcune criticità per il mercato bianconero. Se da un lato ci sono delle questioni che dovranno essere affrontate per forza di cose a fine stagione, come il non facile riscatto di Conceicao dal Porto (la dirigenza portoghese potrebbe richiedere a quella bianconera cifre importanti per liberare il ragazzo, come emerso lo scorso fine settimana), al con tempo, altre questioni sono al momento più calde.

Fatta questa promessa, è possibile affermare che, allo stato attuale, la Juventus stia valutando solo ritorni di ex Serie A in Italia a gennaio, al punto che oggi possiamo soffermarci sui nomi in lista Giuntoli. Come riportato da Romeo Agresti, giornalista da sempre vicino al mondo dei bianconeri, la dirigenza porterà a termine solo operazioni ritenute valide per il miglioramento della rosa e non acquisti che andrebbero a rimpiazzare solo numericamente determinate pedine.

Ad esempio, ad oggi l’unico nome caldo per la difesa della Juventus sarebbe quello di Skriniar, ma l’acquisto potrebbe concretizzarsi solo in prestito dal PSG, visto che il difensore slovacco sta faticando molto a trovare spazio. In quel caso, si dovrebbe capire poi come verrebbe gestito il pesante ingaggio dell’ex Inter, finito al Paris Saint Germain grazie ad una proposta economica faraonica.

Ancora, per l’attacco è forte il nome di Beto in casa Juventus. Lo stesso Agresti ne ha parlato nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Tuttojuve, evidenziando che sull’ex Udinese ci sarebbe anche la Roma. I giallorossi e l’Everton condividono la medesima proprietà ed il trasferimento in giallorosso potrebe attirare troppo l’attenzione di UEFA e FIFA.

