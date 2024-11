Dubbi sull’utilizzo del VAR per annullare il gol del Venezia: protocollo in bilico

L’Inter è riuscita ad acciuffare i tre punti contro il Venezia, dopo un match in cui il VAR ha avuto un ruolo predominante nella vittoria finale dei nerazzurri. Il problema, del quale si è discusso molto anche nelle varie trasmissioni post partita, riguarda proprio il ruolo del VAR che non viene sempre interpellato allo stesso modo. Sul gol annullato al Venezia al 97esimo, quando ormai il match era terminato, il VAR è stato decisivo, nonostante però non ci fosse chiarezza sulla questione.

Chiariamoci sul gol annullato al Venezia e sull’utilizzo del VAR

A far discutere è proprio quest’intervento del VAR su un episodio che non evidenzia un chiaro errore. Non ci sono immagini chiarissime che lasciano evidenziare come il calciatore del Venezia abbia effettivamente colpito con la mano il pallone. Di base quest’azione doveva essere conclusa con il gol assegnato al Venezia, perché insomma si è arrivati all’intervento del VAR? Questa è la domanda che si pongono molti esperti del settore, non c’è purtroppo un metro di giudizio chiaro che attesti l’utilizzo corretto del VAR, quando insomma deve essere chiamato in causa.

Da regolamento se l’intervento è grave bisogna intervenire, qui non ci sarebbero secondo alcuni i presupposti per far sì che la tecnologia venga interpellata. La dinamica non è chiarissima, bisogna quindi alla base capire come impostare al meglio questo regolamento del VAR, perché a volte sembra che ci sia un abuso nel suo utilizzo ed altre volte invece non viene per niente interpellato.

Deve esserci una via di mezzo che al momento non c’è e che comunque rischia di falsare alcuni match. Ci sono e probabilmente continueranno ad esserci dubbi su uso VAR, in questa situazione ancor di più perché non è chiarissimo a tutti l’evidente errore. Si arriva poi sempre alla solita sudditanza psicologica che porta gli arbitri a favorire le big in situazioni più complesse nella mente di alcuni, ma il VAR in realtà dovrebbe spazzare via qualsiasi dubbio e non è sempre così.

