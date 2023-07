Dubbi sulle sorti di Italo Screpanti di MasterChef: che fine ha fatto oggi

Un trend social che sa tanto di “bufala” e “nessuna fonte”, visto che da un po’ di tempo a questa parte qualcuno parla a vanvera di Italo Screpanti di MasterChef morto. Certo, non parliamo più di un giovanissimo, visto che l’uomo in questione ha circa 80 anni da quello che ci risulta, ma esattamente come avvenuto in mattinata con Paolo Bonolis dato per “arrestato” da alcuni utenti, occorre chiarire alcuni aspetti. Quando non si hanno fonti certe tra le mani, infatti, sarebbe il caso di optare per il silenzio.

Smettiamola di alimentare voci su Italo Screpanti di MasterChef morto oggi

Sostanzialmente, sarebbe il caso di darci un taglio con Italo Screpanti di MasterChef morto. Non parlando di un personaggio famosissimo, nonostante sia divenuto popolare a suo tempo tra coloro che amano la trasmissione culinaria, è possibile che alcuni suoi cari possano imbattersi nei suddetti post social non verificati e vivere momenti di paura. Giusto evitare ansia ingiustificata, soprattutto verso persone magari poco abituate a vivere sotto la luce dei riflettori.

Del resto, Italo Screpanti di MasterChef morto si può smentire rimandando tutti i nostri lettori alla pagina Instagram del personaggio in questione. Certo, non carica nuove storie ogni 10 minuti, ma è altrettanto vero che gli aggiornamenti del profilo in questione possano lasciarci relativamente tranquilli sulle sue condizioni di salute. Gli ultimi post risalgono allo scorcio iniziale di questa settimana, ma soprattutto in rete non c’è alcuna traccia di eventuali annunci da parte della famiglia. Al contrario di quanto avviene solitamente in seguito alla scomparsa di queste persone.

Insomma, allo stato attuale non c’è alcun motivo per preoccuparsi in merito alle sorti di Italo Screpanti di MasterChef, nonostante qualcuno lo abbia dato frettolosamente e superficialmente morto. Sappiamo che fine ha fatto oggi e lo troviamo più attivo che mai tramite la pagina Instagram citata in precedenza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.