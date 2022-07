Dubbi sulla ragazza incinta con Mattia Orsus Brischetto nell’Audi R8 dell’incidente sul Raccordo

In tanti ci stanno chiedendo approfondimenti, in merito alla presunta presenta di una ragazza incinta nell’Audi R8 guidata da Mattia Orsus Brischetto, il ragazzo che ha perso la vita la scorsa settimana in seguito ad un incidente sul Raccordo Anulare di Roma. Dopo le prime informazioni condivise nella giornata di ieri, con le quali abbiamo fatto presente che a detta di alcune fonti fossero presenti tre persone nella vettura (nonostante ne possa in teoria ospitare due), oggi 25 luglio occorre portare alla vostra attenzione qualche altro dettaglio.

Chiarimenti sulla ragazza incinta con Mattia Orsus Brischetto nell’Audi R8, in occasione dell’incidente sul Raccordo Anulare

Cosa sappiamo, ad oggi, a proposito della possibile presenza di una ragazza incinta con Mattia Orsus Brischetto nell’Audi R8? La vettura risulta praticamente distrutta dopo l’incidente sul Raccordo Anulare di Roma della scorsa settimana. Diversi giornali hanno riportato la notizia secondo cui, nell’auto, oltre alla vittima ci fosse anche un ragazzo (quello che a conti fatti ha registrato il video fino al momento dello schianto), oltre ad una donna incinta.

Vicenda che ha fatto molto rumore, sia per le responsabilità “extra” del guidatore, incurante del pericolo che stava correndo per sé stesso e per una creatura ancora non nata, sia per il fatto che l’Audi R8 sia in realtà omologata per due persone. Partendo da questi presupposti, abbiamo cercato di approfondire la vicenda e alcune fonti ci hanno riportato una versione differente. La stiamo ancora verificando, sperando di tornare da voi con notizie certe nel più breve tempo possibile.

In ogni caso, pare che una ragazza incinta sia risultata ferita, effettivamente, dopo l’incidente causato dalla folle velocità raggiunta dall’Audi R8 di Mattia Orsus Brischetto. Al contempo, persone giunte sul luogo dell’impatto affermano che la donna non fosse nella vettura in questione, ma in un’altra auto in transito in quegli istanti sul Raccordo Anulare di Roma. Lieve incidente anche per lei. Vi faremo sapere.

