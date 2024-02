Doppio finto SMS Nexi e Beatrice Ricciardi con informazioni importanti: cancellateli subito

Ci sono numerose segnalazioni, oggi, in merito al doppio finto SMS Nexi e Beatrice Ricciardi, coi quali i soliti malintenzionati stanno provando ad ottenere dati sensibili per secondi fini. Una vicenda che, solo in parte, ricorda quella che abbiamo trattato lo scorso fine settimana a proposito del sistema di voto per il Festival di Sanremo. Costantemente, questi personaggio provano a sfruttare l’evento del momento, o più in generale le ansie di coloro che potrebbero avere meno dimestichezza con argomenti simili.

Rimuoviamo subito il doppio finto SMS Nexi e Beatrice Ricciardi con informazioni importanti

Cosa sappiamo oggi in merito ai due messaggi che vogliamo portare alla vostra attenzione? Sono strutturati in modo diverso, ma hanno lo stesso fine. Come accennato, si induce il destinatario ad un’azione per raggiungere il proprio scopo. Andando con ordine, il recente SMS Nexi non è inviato dall’azienda, visto che il contenuto cita un fantomatico pagamento che avremmo effettuato di recente. Il tutto, con annesso link per monitorare tutto ed annullare l’operazione.

No, Nexi non funziona così, come del resto viene riportato all’interno del sito ufficiale. I controlli di sicurezza, oggi come oggi, vanno in altra direzione, motivo per il quale non dovete mai credere a comunicazioni di questo tipo. L’utente finale, spaventato dal possibile pagamento in uscita dal proprio conto, potrebbe essere così indotto a fornire dati sensibili a chi non attende altro dopo l’invio del finto SMS Nexi.

Discorso simile con il fantomatico messaggio di Beatrice Ricciardi, probabilmente personaggio creato ad arte. In questo caso, viene fornito un numero mobile per ricevere informazioni importanti. Probabile che si finisca con l’attivare un servizio a pagamento non desiderato, come i soliti abbonamenti che in questi casi vengono utilizzati per prendersi gioco del pubblico più inesperto. Anche qui, come nel caso del finto SMS Nexi, consigliamo a tutti di cancellare prima possibile.

