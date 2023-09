Doppio esonero di Pioli e Rudi Garcia con Conte tra Milan e Napoli: tornano le bufale sul calcio

Stanno tornando puntuali come sempre le bufale a tema calcio, come stiamo constatando oggi 17 settembre a proposito del presunto esonero di Pioli e Rudi Garcia. I brutti risultati ottenuti ieri da Milan e Napoli hanno lasciato il segno, ma da qui a parlare del possibile passaggio di Conte al Milan stesso, o in direzione dei campioni d’Italia in carica, ce ne passa. Sui social, purtroppo, hanno preso piede post che in alcuni casi rientrano tra i soliti acchiappaclick, nel tentativo di ingannare gli utenti con delle esche. In altri, però, si va pure oltre.

Fuori controllo le voci sul duplice esonero di Pioli e Rudi Garcia con Conte tra Milan e Napoli: riecco le bufale a tema calcio

E così, dopo aver analizzato vicende simili su Allegri alcune settimane fa, tocca concentrarsi su quelle che possiamo considerare autentiche fake news. In alcuni casi condite anche da fantasiosi racconti su quanto avvenuto negli spogliatoi durante l’intervallo. Vedere per credere le notizie di oggi senza fonti su quello che sarebbe successo alla fine del primo tempo del derby di Milano, senza dimenticare la sfida di ieri sera tra Genoa e Napoli. E poco importa che Osimhen e compagni abbiano quantomeno strappato un punto nel finale, in casa di una neopromossa.

Dunque, questa domenica si dà per scontato non solo l’esonero di Pioli, ma anche quello di Rudi Garcia. Questo, nonostante siano trascorse appeno quattro giornate di campionato, con le due squadre tutto sommato non così distanti dalla vetta, oltre al fatto che viene nuovamente tirata in ballo la firma di Antonio Conte con Milan o Napoli. Ignorando l’ingaggio mostruoso che potrebbe essere richiesto dal tecnico pugliese.

Invitiamo tutti ad andarci cauti su questi argomenti, non essendoci riscontri in merito ai rumors che parlano del duplice esonero di Pioli e Rudi Garcia con Conte tra Milan e Napoli. Siamo solo a metà settembre.

