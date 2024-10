Ci segnalano i nostri contatti un video su TikTok che presenta due fakenews: i “vaccini contro Mpox per le forze dell’Ordine” e la fake news da noi già affrontata che vuole mpox essere “l’herpes”, peraltro scritto in modo grammaticalmente scorretto.

Di una bufala abbiamo già parlato, l’altra è facile da affrontare.

Doppia bufala: “vaccini contro Mpox per le forze dell’Ordine” e “ci vogliono sierare contro l’erpes” (sic!)

Come si può vedere dall’uso del termine “sierato”, parte del gergo novax che sparge la falsa narrativa per cui ogni vaccino sia in realtà un “siero genico sperimentale”, terminologia volutmente scorretta e sconfessata da scienza e diritto e usata per spargere panico nella popolaazione, questa fake news ha una chiara origine nella nutrita comunità novax.

Osservando alcuni dettagli della copertina postata, come ad esempio un articolo dedicato al “caro Padoan”, possiamo datare la copertina reale usata per creare questa fake al 24 Aprile 2014, data nella quale non era nota la diffusione del vaiolo delle scimmie, diventato poi mpox, e il gergo novax non comprendeva ancora la parola “siero genico”.

Questo ci consente di focalizzarci sul titolo, che è evidentemente inserito con Photoshop usando caratteri difformi.

La bufala su presunte “vaccinazioni obbligatorie da mpox” fa parte di una nota teoria del complotto dei novax che sono passati dal negazionismo COVID al negazionismo mpox.

Come già visto in passato, secondo questa nuova teoria l’mpox sarebbe in realtà solo herpes, ma i poteri forti non ce lo dicono per convincere il popolo a rivoltarsi contro i novax accettando le vaccinazioni e negando loro il ruolo oracolare di “lupi, guerrieri e coraggiosi” che ostentano.

Come se ve ne fosse bisogno.

