Il vaiolo delle scimmie è herpes zoster nel 95% dei casi. Questo il dato che arriverebbe dal Canada e che dimostrerebbe che ciò che oggi viene considerato vaiolo sarebbe in realtà un effetto avverso del vaccino che le autorità starebbero nascondendo. Lo scoop arriverebbe da CTV News, emittente canadese. Dagli ambienti no-vax questa notizia viene condivisa come screenshot attribuito, appunto, a CTV News dal titolo: “Health officials investigating two dozen suspected cases of monkeypox across canada found that 95% cases are shingles”.

In Italia, questo contenuto arriverebbe da Twitter per poi essere sdoganato sugli altri social.

Canada. Il 95% di casi di vaiolo delle scimmie è in realtà risultato herpes zoster. Esperti lo legano alle vaccinazioni covid e all’ADE. Le ricerche verranno presentate all’OMS.

Il tweet in italiano è stato pubblicato il 30 maggio ma esiste una versione inglese precedente, pubblicata il giorno 22. Trattandosi di una notizia attribuita a CTV News, e dunque nata in acque internazionali, andiamo subito a verificare se l’emittente abbia davvero pubblicato la notizia.

Il risultato è negativo, e ci accorgiamo che CTV News è stato spesso oggetto di manipolazioni da parte degli utenti social. Lo dimostra AP News in questo articolo del 27 aprile, con un rapporto sull’uso spropositato del logo dell’emittente da parte dei no-vax e dei complottisti.

Per questo il responsabile della comunicazione di CTV News Rob Duffy è stato contattato dalla redazione di AFP News che in un articolo del 26 maggio ha riportato la sua risposta:

Posso confermare che CTV News non ha mai pubblicato una storia del genere e che lo screenshot non mostra un articolo autentico di CTV News.

L’articolo attribuito a CTV News che mette in relazione vaiolo delle scimmie ed herpes zoster non esiste, quindi, per questo circola sui social come screenshot e non come link. Quando non hai una fonte, sii tu la fonte.

