Domandone a Red Ronnie sul caso ‘green pass’ dai suoi stessi seguaci: “Ma hai preso l’aereo”

Abbiamo già parlato della storia di Red Ronnie, che ha deciso di non mostrare il green pass prima di accedere al museo di Messina, affermando di essere in possesso del documento, ma non di non volerlo esibire per questioni di privacy. Il nostro articolo di ieri ha cercato di chiarire per quale motivo l’obiezione del noto giornalista non abbia alcun valore, considerando il fatto che è stata richiamata anche la Costituzione.

Gli sviluppi sul caso Red Ronnie che non mostra il suo green pass

Oggi, però, c’è un altro dettaglio da prendere in considerazione su Red Ronnie, dopo il tanto discusso post su Facebook che tanto ha fatto discutere. Ebbene, pare che questa volta anche i suoi sostenitori abbiano ritenuto sterile e priva di contenuti la polemica sollevata dall’opinionista tv, che da alcuni anni ci parla anche delle sue teorie NoVax. Ecco alcune reazioni innescate:

“Sono sincero, non accolgo con grande entusiasmo questa tua presa di posizione nel non voler esibire il G.P., creando ritardi, disagi e polemiche che, secondo me, potevano essere evitate. Onestamente: come si può cercare ancora oggi, nel 2021, di essere tutelati dalla privacy? Abbiamo telecamere e microfoni ovunque, 9 persone su 10 che ci riprendono con gli smartphone mentre mangiamo, mentre passeggiamo, mentre siamo al ristorante con amici… magari nello stesso momento passa anche la macchina di Google che spiattella la nostra immagine in tutto il mondo. Insomma… a meno che non si viva in un isola deserta tagliati fuori completamente dalla realtà, direi che sarebbe più easy vivere con meno problemi di questo tipo”.

“A me pare tanto una eccessiva voglia di attaccare briga, lo sai prima di entrare al museo o sull’aereo che potrebbero chiederti il green pass, allora? Sono contrario anche io al green pass così com’è impostato, ma prendersela con chi fa i controlli magari armato di telecamera esibendo un ‘lei non sa chi sono io’ non mi pare il modo adatto di mettere in imbarazzo chi sta lavorando secondo le regole“.

Insomma, in tanto hanno fatto notare a Red Ronnie che per prendere l’aereo abbia mostrato il green pass e che, di conseguenza, il suo post non sia particolarmente coerente. In serata altra diretta, con alcuni chiarimenti in merito.

