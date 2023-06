Diversi errori su presunta malattia di Emilio Fede e condizioni di salute oggi

Sono giornate particolari quelle che stiamo vivendo in Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi, al punto che stanno prendendo piede voci infondate su argomenti correlate, come quelle relative alla fantomatica malattia di Emilio Fede. Apparso in pubblico con alcuni video da lui stesso pubblicati, in relazione a dirette varie concepite per intrattenere chi lo segue in rete, l’ex Direttore del TG4 ha appreso proprio in circostanze simili la notizia della scomparsa del suo vecchio datore di lavoro.

Occorrono chiarimenti sulla presunta malattia di Emilio Fede e sulle sue condizioni di salute oggi

A partire da lunedì, alcuni rumors infondati hanno in sostanza coinvolto anche chi ha visto la propria carriera avere una spinta importante grazie al Cavaliere. In tal senso, è facile contestualizzare i rumors relativi alla presunta malattia di Emilio Fede. Quest’ultimo, in passato, si è già ritrovato al centro di voci prive di fondamento, in merito alla sua morte. Anche le indiscrezioni odierne rientrano tra le fake news, visto che nessuno è in grado dimostrare che le sue condizioni di salute siano in peggioramento.

Il malinteso sulla malattia di Emilio Fede, forse, nasce da un episodio avvenuto alcuni anni fa. Come riportato da diversi addetti ai lavori, infatti, gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas, al punto che i medici erano arrivati a dargli appena sei mesi di vita, salvo poi scoprire che in realtà le analisi erano errate. Staremo a vedere se in seguito alla morte di Silvio Berlusconi verranno a galla altre bufale.

Dunque, secondo le informazioni raccolte in queste ore, non ci sono i presupposti per parlare della tanto chiacchierata malattia di Emilio Fede, al punto che le condizioni di salute del noto giornalista oggi non generano cattivi pensieri. Al netto della sua età avanzata e delle fisiologiche problematiche che si debbano fronteggiare in un momento come questo.

