Doppio fronte con Emilio Fede morto insieme ad Adriano Pappalardo: smentiamo tutto

Occorre una doppia smentita oggi 18 luglio, in merito alla storia di Emilio Fede morto insieme ad Adriano Pappalardo. Una prassi consolidata, da parte di alcune testate, fornire informazioni su personaggi famosi e magari abbastanza in là con gli anni, impostando tutto su titoli ambigui e lasciando credere ai lettori che siano passati a migliori vita. Così la gente clicca ed il sitarello di turno riesce ad arrivare a sera con le visualizzazioni giornaliere che ci si era prefissati.

Emilio Fede morto insieme ad Adriano Pappalardo: ennesima bufala ingannevole

Lo stesso, del resto, era avvenuto non molto tempo fa con Renzo Arbore, come vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo. La storia relativa ad Emilio Fede morto insieme ad Adriano Pappalardo, dunque, rientra tra le bufale che vengono diffuse in modo consapevole da testate che ingannano coi propri titoli. Entrambi stanno bene, al netto di un’età non più giovanissima. Soprattutto nel caso dell’ex direttore del TG4, che ha da qualche mese oltrepassato la soglia dei 90 anni.

Questo non giustifica in alcun modo chi lascia credere oggi pomeriggio che sia necessario annunciare Emilio Fede morto insieme ad Adriano Pappalardo. Spesso ci si riallaccia a qualche loro intervista, in cui i diretti interessati parlano di decessi del passato che hanno caratterizzato le loro vite. Tanto basta ad alcuni giornali web per associare il nome del VIP a “la tragica notizia” o al solito “annuncio terribile”. Poi si apre l’articolo e si scopre che il redattore di turno abbia parlato di ben altre tematiche.

Insomma, dal nostro punto di vista non resta altro da fare che smentire in modo secco e perentorio sia la notizia su Emilio Fede morto, sia quella che oggi vedrebbe Adriano Pappalardo passare a miglior vita, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in giornata per i nostri lettori.

