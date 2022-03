Diego Fusaro accusa Zelensky di aver acquistato una villa in Versilia: cosa non torna

Non mancano le polemiche da parte di personaggi che, in Italia, stanno prendendo le difese della Russia, come abbiamo notato nel corso delle ultime ore con Diego Fusaro e Zelensky. Il leader politico ucraino, infatti, dopo essere finito al centro di voci che lo avrebbero visto come potenziale obiettivo di un attentato secondo quanto raccolto in giornata tramite Anonymous, avrebbe acquistato una villa in Versilia da quasi 4 milioni di euro. Vicenda che, come potrete notare qui di seguito, richiede per forza di cose un approfondimento.

L’ultima polemica di Diego Fusaro su Zelensky per la villa in Versilia

Come si nota dal post che ha pubblicato su Twitter, Diego Fusaro imputa a Zelensky di aver speso tanti soldi in ambito immobiliare, definendolo sarcasticamente “eroe milionario“. In realtà, è opportuno ricordare che tantissimi leader politici, anche di umili origini, abbiano effettuato investimenti di questo tipo negli anni. Discorso valido in Italia, ma soprattutto all’estero, trattandosi in buona sostanza di un trend molto diffuso. In questo caso, poi, ci sono altri elementi che vanno aggiunti.

Stando alle informazioni che sono state diffuse da Repubblica su questa vicenda, se da un lato l’investimento del leader ucraino sarebbe autentico, allo stesso tempo i residenti giurano di non vederlo da quelle parti addirittura dal 2019. Probabile che il Covid abbia ricoperto un ruolo importante sotto questo punto di vista, ma ci sono altri aspetti che vengono ignorati. La villa e spoglia, apparentemente priva di “elementi lussuosi” all’esterno.

Insomma, nulla che attiri l’attenzione più di tanto per i passanti, motivo per il quale diversi addetti ai lavori in ambito immobiliare ritengono possa trattarsi di un semplice investimento. Possibile, infatti, che Zelensky abbia stanziato una cifra simile per dare la villa in affitto. A prescindere da questo, Diego Fusaro sta raccogliendo molte critiche su Twitter per aver sminuito l’antagonista di Putin con argomenti ritenuti poco rilevanti.

