Anonymous anticipa crepe interne in Russia su Putin ed il presunto attentato a Zelensky

Nella guerra tra Russia ed Ucraina si è intromesso prepotentemente Anonymous che alle 4 di questa mattina ha lanciato, attraverso un tweet, delle informazioni scottanti che sono state poi riportate immediatamente dal Guardian su Putin e sulla Russia. Stando a quanto rivelato da Anonymous i servizi segreti russi avrebbero avvisato l’Ucraina riguardo ad un piano per uccidere Volodymyr Zelensky.

Cosa dice Anonymous sulle crepe interne in Russia anti Putin e sul caso Zelensky

Altro capitolo su Anonymous, dunque, dopo quello di ieri. Durante un discorso in tv Danilov, il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, aveva annunciato di essere riuscito a sventare un attacco contro Kiev organizzato da un gruppo di ceceni. Danilov aveva quindi evidenziato come l’obiettivo principale dei russi fosse uccidere Zelensky.

Le rivelazioni da parte di Anonymous però cambiano totalmente lo scenario, qualcuno infatti all’interno del Cremlino sta cercando di minare le sicurezze di Putin. All’interno dell’ambiente russo vige una forte tensione tra le parti che si spera possa effettivamente portare a sovvertire il regime di Putin. La soffiata che è arrivata a Danilov sul tentato omicidio del presidente ucraino, evidenzia come ci siano crepe abbastanza nette all’interno del piano architettato da Putin.

Intanto Anonymous non si ferma, ha iniziato attacchi serrati contro i siti russi, rivendicando quello sferrato al sito web dell’Agenzia spaziale russa, minando il controllo dei satelliti spia da parte di Mosca. Nella giornata di ieri gli stessi hacker hanno anche diffuso dei presunti documenti riguardanti i piani di Putin, con quest’ultimo che aveva deciso di invadere l’Ucraina già il 18 gennaio.

Inizialmente l’attacco russo doveva essere lanciato dal 20 febbraio al 6 marzo, ma è avvenuto il 24 febbraio per una netta pressione da parte della Cina. Come infatti scritto dal New York Times la guerra doveva partire subito dopo la fine delle Olimpiadi, un conflitto durante i giochi olimpici avrebbe oscurato la manifestazione sportiva. In poche parole sembra proprio che che Xi Jinping fosse informato sulle intenzioni dello zar. Ovviamente l’ambasciata cinese ha smentito tutto.

Sta di fatto che Anonymous stia facendo emergere questioni segrete e piuttosto scottanti nell’ambiente russo, provando a destabilizzarlo totalmente. Vedremo quali saranno le conseguenze per Putin.

