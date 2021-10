Dicono che il Giappone punti sull’ivermectina al posto del vaccino: ennesima bufala NoVax

Non si placano le voci di coloro che, ancora oggi, continuano a parlare di ivermectina in Giappone al posto del vaccino. Se da un lato si creano continue discussioni in tv sul tema, come quella che abbiamo portato alla vostra attenzione alcune settimane fa, allo stesso tempo si continua ad ignorare il fatto che FdA abbia preso in giro i NoVax, ricordando loro che non sono mucche. Già, perché ormai è chiaro che si tratti di un farmaco non adatto alle persone, a prescindere da tutte le considerazioni che possiamo fare sul tema Covid.

Stop alla bufala del Giappone che punta sull’ivermectina al posto del vaccino

Da dove nasce la bufala relativa al Giappone punti sull’ivermectina al posto del vaccino? Un sito ormai noto per le sue tesi anti vaccino, come Database Italia (il cui nome del dominio, evidentemente, dà a qualcuno la sensazione sbagliata che si tratti di una fonte ufficiale e governativa) ritiene che in quel Paese sia stata ufficializzata una decisione per certi versi storia. La rinuncia al vaccino a favore dell’ivermectina, effettivamente, sarebbe una potenziale chiave di volta in ambito globale.

Due gli aspetti da prendere in considerazione in un contesto del genere. Il primo si riferisce al fatto che l’annuncio riportato non abbia alle proprie spalle fonti autorevoli. Nessuno ne parla in Giappone, così come altre testate italiane non abbiano trattato l’argomento. Il secondo fattore riguarda un articolo di ANSA che risale a circa tre settimane fa. In quel caso, è stato evidenziato che il Giappone abbia ordinato qualcosa come 12 milioni di dosi Pfizer. Alla faccia della leggenda sull’ivermectina utilizzata al posto del vaccino.

Tanto dovrebbe bastare per farci mettere alle spalle una volta per tutte la storia dell’ivermectina pronta a sostituire il vaccino, al di là di quanto affermato dalla FDA su questo farmaco controverso qui in Italia.

