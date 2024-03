Di nuovo Vanessa Incontrada dimagrita oggi per un momento complicato: lasciatela in pace

Non riusciamo a metterci alle spalle la storia di Vanessa Incontrada dimagrita oggi a causa di fantomatici problemi personali. Esattamente come avvenuto alcune settimane fa, quando abbiamo riaffrontato il problema in seguito ad alcuni messaggi che ci sono pervenuti, anche a marzo 2024 notiamo che sui social prendono piede indiscrezioni assolutamente infondate a proposito della nota conduttrice. Occorre, pertanto, un ulteriore monito per coloro che alimentano voci totalmente prive di fonti.

Rieccoci con Vanessa Incontrada dimagrita oggi per un momento complicato: bisogna lasciarla stare

Come sono andate le cose nelle ultime ore? Secondo alcuni post che ci sono stati segnalati in mattinata da utenti che ci seguono, girano sul web articoli secondo cui ci ritroviamo al cospetto di una Vanessa Incontrada dimagrita oggi per un momento complicato affrontato nell’ultimo anno. Nessuno sa cosa succede nel privato di queste persone, al netto del fatto che siano conosciute dal pubblico. Per questa ragione, in assenza di interviste e dichiarazioni pubbliche dei diretti interessati, non è corretto sbilanciarsi in tal senso.

Oggettivo che la conduttrice nell’ultimo triennio abbia avuto fasi in cui sia apparsa con peso superiore al suo standard, così come il fatto che lo abbia perso negli ultimi mesi. Cosa ci sia dietro è affar suo ed alimentare rumors senza prove non è una cosa corretta da fare. Qualcuno allude anche ai momenti di alti e bassi avuti con il suo compagno, ma il discorso che vi stiamo facendo non cambia di una virgola.

Dunque, smettiamola immediatamente coi post in cui si parla di nuovo di Vanessa Incontrada dimagrita oggi per un momento complicato. Bisogna lasciarla in pace una volta per tutte, sperando che si possa parlare di lei solo per quello che abbiamo modo di osservare in tv, coi vari progetti che le sono stati affidati in questi anni in Italia.

