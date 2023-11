Di nuovo errori su William Shakespeare per alcune frasi sulla donna oggi 25 novembre

Non poteva mancare oggi 25 novembre il solito errore che stiamo verificando costantemente in occasione della ricorrenza quotidiana, con un chiaro riferimento a William Shakespeare per alcune frasi sulla donna. Già, perché l’appuntamento di questo sabato può essere in qualche modo accostato ad un’altra ricorrenza, quella che festeggiamo ogni 8 marzo per le donne, visto che da questa mattina si parla giustamente del giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

Ancora una volta errori su William Shakespeare per alcune frasi sulla donna oggi 25 novembre

Un momento per ricordare tutto quello che sta avvenendo in questi anni, a maggior ragione dopo il terribile fatto di cronaca culminato con il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. Il problema con William Shakespeare per alcune frasi sulla donna nasce dal fatto che a questo grandissimo autore sia da sempre attribuita sui social un virgolettato come quello che serve, diventando un riferimento per chi sostiene i diritti delle stesse donne:

“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”.

Premesso che è tutto molto bello e condivisibile, come accennato soprattutto di questi tempi. Il problema riguarda proprio l’attribuzione, perché se da un lato l’autore in questione ha sempre speso parole belle e positive per le donne, al contempo il virgolettato in questione non è farina del suo sacco. Ne abbiamo parlato anche in passato con un altro articolo, quando abbiamo evidenziato che quel pensiero sia in realtà estratto da altre fonti.

Ci riferiamo nel dettaglio al commentario biblico sul Libro della Genesi redatto da Matthew Poole e ripreso da Matthew Henry. Il tutto, all’interno di un commentario della Bibbia. Insomma, occorre contestualizzare William Shakespeare ed alcune frasi sulla donna a lui attribuite.

