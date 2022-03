I nostri contatti ci segnalano ripetutamente lo screenshot di un tweet attribuito a Luigi Di Maio. Tale attribuzione circola dalla giornata di ieri, martedì 22 marzo, con particolare insistenza nelle ore in cui il presidente ucraino Zelensky è intervenuto in videoconferenza al Parlamento italiano.

Se la Russia attaccherà l’Italia sarò in prima linea come l’amico ucraino Zelensky #vinceremo

Per fortuna i social hanno un’ottima indicizzazione su Google, per cui è sufficiente digitare il nome del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme alle parole chiave del messaggio che gli viene attribuito. La ricerca non porta risultati, dunque si procede a digitare tutte le parole testuali.

Anche in questo caso non si ottengono risultati. Se scorriamo tutte le bacheche social di Luigi Di Maio non troviamo alcuna traccia del messaggio, che dunque risulta opera di fantasia. Il web è pieno di strumenti con i quali è possibile creare falsi post e falsi tweet. Il resto è la classica storia dell’immagine ad effetto che per i condivisori compulsivi diventa una fonte attendibile, nel peggiore dei casi una vera e propria informazione.

Parliamo dunque di bufala in quanto Luigi Di Maio non ha mai pronunciato, né sui social né in altre sedi, le parole che gli vengono attribuite.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.