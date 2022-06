Di Maio e le dimissioni passando a nuovo partito: uscita dell’11 gennaio 2017 ritrovata

Luigi Di Maio tempo fa avrebbe dichiarato che in caso di passaggio a nuovo partito, sarebbe stato giusto procedere con le dimissioni, tornando alla propria carica solo in caso di nuove elezioni con esito positivo. Tema tornato attuale dopo che ieri sera sono giunte le sue dimissioni dal Movimento 5 Stelle, come vi abbiamo riportato tramite apposito articolo. Ebbene, in queste ore in tanti ci hanno chiesto se fosse vero lo screenshot che sta circolando stamane, in merito alla sua uscita datata 11 gennaio 2017. La risposta è più semplice di quanto si possa immaginare.

Di Maio e la questione dimissioni passando a nuovo partito: cosa disse l’11 gennaio 2017

In effetti, scavando su Facebook è possibile recuperare un post scritto e pubblicato dallo stesso Luigi Di Maio, in merito all’esigenza di procedere con le dimissioni, nel momento in cui un esponente politico regolarmente eletto decide di passare ad un nuovo partito. Sempre più probabile, infatti, che il diretto interessato finisca per creare una nuova forza politica sostenuta dai 50 parlamentari che hanno deciso di seguirlo. Questo, però, non sposta di una virgola quanto affermato da lui l’11 gennaio 2017.

Dunque, più di cinque anni fa Di Maio si è schierato decisamente contro i cambi di casacca. O meglio, contro il principio per il quale chi riteneva fosse il caso di procedere in questa direzione, avesse il diritto di mantenere la propria carica e di percepire ancora il suo stipendio. Informazioni, queste, reperibili in tutta tranquillità su Facebook, stando all’approfondimento di questa mattina.

