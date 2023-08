Di cosa era malato Carlo Mazzone: poche fonti sull’allenatore della corsa sotto la curva

In tanti si stanno chiedendo in queste ore di cosa fosse malato Carlo Mazzone. L’allenatore, diventato icona storica non solo per il suo passato sulla panchina della Roma, ma anche per corsa verso la curva occupata dai tifosi dell’Atalanta a Brescia, aveva circa 85 anni ed è venuto a mancare oggi come riportato dalle principali agenzie di stampa. Fortunatamente, a differenza di quanto avvenuto un paio di settimane fa con Idris, non ci sono al momento illazioni in merito alle possibili responsabilità del vaccino da Covid.

Ci si chiede di cosa fosse malato Carlo Mazzone, ma abbiamo poche fonti sull’allenatore icona della corsa sotto la curva dell’Atalanta

Il quesito del momento, dunque, gravita attorno a Carlo Mazzone malato. In realtà, nonostante una fonte abbia scritto che l’allenatore fosse in lotta da tempo contro una malattia non specificata, al momento non abbiamo conferme certe sotto questo punto di vista. Anche le suddette agenzie di stampa, citate in precedenza, ci dicono praticamente nulla in questo senso. Per questa ragione, sarebbe saggio attendere eventuali dettagli sull’argomento.

Purtroppo, sempre più spesso capita che utenti o addirittura testate si sbilancino su questioni allo stato attuale non ufficiali. Nel 2008 lo stesso Carlo Mazzone venne ricoverato per un’ischemia, ma è chiaro che essendo trascorsi tanti anni da quell’evento diventi complicato maturare certezze su possibili correlazioni. Giusto attendere eventuali informazioni fornite dalla famiglia, sempre che arrivino, prima di sbilanciarsi su questioni da sempre molto delicate.

L’auspicio è che non si sconfini anche in questo caso sul tema vaccino Covid, visto che l’universo NoVax da sempre associa le morti di personaggi famosi rispetto a quanto avvenuto durante la pandemia. Dunque, di cosa era malato Carlo Mazzone? Non sbilanciamoci per ora, aspettando possibili informazioni dalla sua famiglia senza sbilanciarsi con riscontri al momento senza fonti autorevoli alle proprie spalle.

