Determinante aggiornamento WhatsApp di marzo per migliorare la gestione delle chat

Occhio ad un fondamentale aggiornamento WhatsApp di marzo per migliorare la gestione delle chat. Il miglioramento costante di WhatsApp è dato dalle novità che gli sviluppatori fanno emergere con una velocità impressionante, con funzioni che prima vengono testate in ambito beta e poi arrivare su larga scala. A tal proposito sono emerse due nuove versioni beta di WhatsApp per Android che introducono delle funzionalità molto utili al fine di potenziare ed organizzare al meglio le varie chat.

Cosa sappiamo sull’ultimo aggiornamento WhatsApp di marzo per migliorare la gestione delle chat

Altro tassello da aggiungere rispetto a quanto trattato nei giorni scorsi. Approfondendo la questione, nelle ultime ore il team di sviluppatori ha iniziato a distribuire a un ristretto gruppo di beta tester le versioni 2.24.6.15 e 2.24.6.16 di WhatsApp Beta per Android. Le informazioni a riguardo sono giunte come sempre dal portale di esperti WABetaInfo che hanno scovato due importanti modifiche volte a offrire un migliore controllo delle conversazioni agli utenti.

Per quanto riguarda la versione 2.24.6.15 dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo è emersa l’opzione per fissare fino a tre messaggi in una conversazione. Sappiamo come attualmente su WhatsApp sia possibile fissare un unico messaggio all’interno di una chat, qualora poi si decidesse di proporne un altro, ecco che quello precedentemente fissato verrebbe sostituito.

Con la nuova opzione invece saranno ben tre i messaggi a poter essere fissati in alto all’interno della chat, il che potrebbe rendere più organizzato soprattutto un gruppo composto da diversi utenti dove ci sono delle linee guida da rispettare. Chiaramente apparirà anche una nuova interfaccia dedicata a questi tre messaggi fissati. La novità in questione è attualmente in fase di distribuzione per un numero limitato di membri del programma beta di WhatsApp e dovrebbe raggiungerne un numero crescente nel corso delle prossime settimane.

Approfondendo invece quanto emerso dalla versione 2.24.6.16 di WhatsApp Beta per Android, qui la novità riguarda la possibilità di filtrare le chat dell’applicazione attraverso alcune sezioni presenti nella parte superiore dell’interfaccia. Si tratta di pillole che, in gergo, sono chiamate chips e offrono diverse opzioni con cui filtrare i contenuti dell’applicazione.

La possibilità di filtrare le conversazioni permetterà agli utenti di individuare e accedere rapidamente alle chat di cui hanno bisogno in un determinato momento senza dover scorrere tra le stesse. Insomma, ora conosciamo meglio il più recente aggiornamento WhatsApp di marzo per migliorare la gestione delle chat

