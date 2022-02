Denunciato il Generale Pappalardo a Roma dopo aver chiesto l’arresto di Draghi e Mattarella

Il Generale Pappalardo è stato denunciato. Questo, ad oggi, quello che emerge dalla manifestazione no vax non prevista a piazza Venezia a Roma. Senza alcun preavviso infatti non è andata di scena la protesta da parte dei no vax e no green pass al Circo Massimo, dove invece erano stati predisposti dalla questura i vari servizi relativi all’ordine pubblico. Ne parla anche Il Tempo.

Gli ultimi aggiornamenti sul il Generale Pappalardo a Roma dopo aver chiesto l’arresto di Draghi e Mattarella

Un altro approfondimento, dunque, dopo quello condiviso ieri sul nostro sito. Un cambio di programma che è valsa la denuncia ad alcuni manifestanti, come proprio l’ex generale Antonio Pappalardo che è stato uno dei promotori di questa manifestazione a piazza Venezia. Pappalardo denunciato per manifestazione non preavvisata, ma non è l’unica situazione di imbarazzo in cui si è cacciato l’ex generale dell’Arma.

Quest’ultimo infatti, durante la suddetta manifestazione, si è diretto in un bar dove ha dichiarato di voler far arrestare Mattarella, perché la sua elezione sarebbe stata illegittima. Non ha parlato però solo del Capo dello Stato, infatti ha evidenziato come abbia chiesto al vice-questore di arrestare anche Draghi. Una scena non di certo bella da vedere, ma per ora l’ex Generale Pappalardo è stato denunciato esclusivamente per aver cambiato i piani della manifestazione no vax prevista al Circo Massimo ed invece ha avuto poi luogo a piazza Venezia.

Le Forze dell’Ordine avevano già programmato tutto per evitare che ci fossero troppi problemi di circolazione. Il punto è che gran parte dei manifestanti è stata intercettata poco prima di recarsi al Circo Massimo, invitando poi tutti a raggiungere la nuova sede di protesta a piedi o con i mezzi pubblici.

Si è creato insomma un po’ di caos non previsto dalla questura e chiaramente l’ex generale Pappalardo è stato identificato come uno degli artefici di questa manifestazione non preavvisata, facendo in questo modo scattare immediatamente la denuncia. Che poi abbia chiesto di far arrestare Mattarella e Draghi è un discorso in più che non riguardava strettamente la protesta no vax e no green pass.

