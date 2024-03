Date a caso su quando inizia il serale di Amici 2024 diramate sul web

Stanno circolando in questi giorni date a caso su quando inizia il serale di Amici 2024, trasmissione tv molto apprezzata dal pubblico italiano. Non è un caso che, nello stesso periodo del 2023, abbiano preso piede voci sul programma in questione prive di fonti. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato con un altro pezzo, mentre oggi 10 marzo occorre qualche chiarimento per coloro che stanno seguendo tutto su Canale 5. Proviamo a capirci qualcosa di più.

Capiamo una volta per tutte quando inizia il serale di Amici 2024 dopo le voci diffuse sul web

Fatte queste premesse, occorre capire una volta per tutte quando inizia il serale di Amici 2024, mettendo la parola fine ai rumors che di recente sono stati diffusi sul web. Qualcuno di recente ha ipotizzato che l’appuntamento potesse essere fissato addirittura dopo Pasqua, a causa di imprecisati imprevisti. Inventando notizie o creando dei contenuti acchiappaclick, come sempre con il chiaro intento di rimandare a pagine web esterne, si è venuta a creare una certa disinformazione tra coloro che hanno imparato ad affezionarsi alla trasmissione.

Le cose non stanno così, perché fonti autorevoli hanno risposto in modo definitivo al quesito su quando inizia il serale di Amici 2024. In particolare, la fase decisiva di questa edizione prenderà il via a partire da sabato 23 marzo. Allo stato attuale, sono previste nove puntate, motivo per il quale tutto dovrebbe finire nel giro di due mesi.

Quanto ai concorrenti rimasti in lizza, il discorso è circoscritto ai 15 supertiti: Dustin, Gaia, Marisol, Mida, Holden, Petit, Lucia, Martina, Sofia, Nicholas, Sarah, Ale, Kumo, Lil Jolie, Giovanni. Infine, a proposito dei giudici, le coppie saranno formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Dunque, chiarito una volta per tutte il discorso su quando inizia il serale di Amici 2024 per il pubblico.

