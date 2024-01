Abbiamo nuovi elementi da dover valutare oggi, per quanto concerne la questione della consultazione pagamenti, oltre ovviamente all’accesso al cedolino NoiPA e all’accredito per i supplenti. Già, perché i docenti “precari” da due o tre mesi attendono riscontri in generale dal MIUR, per le quote arretrate, ma più nello specifico dalla piattaforma NoiPA. La stessa che consente di accedere a determinate aree ritenute delicate dagli iscritti solo se in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il problema è che le stesse informazioni risultino consultabili solo da chi dispone di un contratto a tempo determinato o indeterminato.

Spunta una data limite per consultazione pagamenti, cedolino NoiPA ed accredito supplenti a gennaio

Tanti nodi da sciogliere, dunque, come del resto vi abbiamo riportato durante lo scorso fine settimana. Tuttavia, come si vocifera da tempo, pare che la situazione si stia sbloccando una volta per tutte anche per i precari. Cosa sappiamo ad oggi sulla consultazione pagamenti, cedolino NoiPA ed accredito supplenti a gennaio? Allo stato attuale, la data da cerchiare in rosso sul calendario pare essere il 19 gennaio.

Questo quanto riportato da una fonte autorevole come Scuola Informa, secondo cui è possibile un leggero ritardo, visto che l’emissione speciale per il personale MiM potrebbe slittare al 12 gennaio. A quel punto, potrebbero essere necessari fino ad undici giorni per l’emissione dei pagamenti tramite NoiPA. Insomma, la data limite è il 23 gennaio allo stato attuale.

Con accredito avvenuto, ci sono ottime probabilità che possa sbloccarsi una volta per tutte anche la storia della consultazione pagamenti e dell’accesso al cedolino NoiPA, visto che soprattutto per i supplenti è tutto bloccato da diverse settimane ormai. Staremo a vedere se le date trapelate nel corso delle ultime ore si riveleranno veritiere ed attendibili, avendo dato finalmente un barlume di speranza a chi attende da tempo un segnale concreto sotto questo punto di vista.

