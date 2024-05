Danno l’ultimo saluto ad Angelica Cacciapaglia: confusione sulla Giulia morta de Le Vibrazioni

Uno stranissimo trend sta prendendo piede in queste ore, a proposito dell’attrice Angelica Cacciapaglia. Pur essendo cambiato il suo look rispetto a circa 20 anni fa, quando abbiamo avuto modo di apprezzarla nel video del gruppo Le Vibrazioni, a proposito della hit “Dedicato a te”, qualcuno non l’ha dimenticata. Sostanzialmente, a lasciarci non è stata la suddetta attrice, pur avendola associata in tanti anni alla famosissima Giulia. La notizia della settimana riguarda più in generale l’ispiratrice della canzone in questione.

L’attrice Angelica Cacciapaglia è ancora tra noi: non è lei la famosa Giulia citata da Le Vibrazioni in “Dedicato a te”

Stiamo parlando di Giulia Tagliapietra, ex fidanzata di quel periodo del leader della band. I due, dopo essersi lasciati, sono rimasti in buoni rapporti, al punto che il gruppo le ha dedicato anche un post sui social dopo la canzone dei primi anni 2000. Del resto, alcuni chiarimenti in merito li abbiamo forniti già nella giornata di ieri con un primo articolo, nel tentativo di sgombrare il campo da ogni dubbio. Evidentemente non è bastata ed il 24 maggio ci siamo ritrovati a dover porre l’enfasi su alcuni concetti.

Cerchiamo di essere ulteriormente chiari, in quanto qualcuno si è recato sui profili social dell’attrice per darle l’ultimo saluto, nonostante sia viva e vegeta. In pratica, Angelica Cacciapaglia è ancora tra noi. In quel famoso video, infatti, ha fatto solo il suo lavoro, ma non è lei in carne ed ossa la famosa Giulia citata da Le Vibrazioni in “Dedicato a te”.

Vicenda, questa, che evidenzia ancora una volta come alcune questioni siano affrontate con grande superficialità da tanti utenti sui social, senza approfondire. A tal proposito, possiamo soltanto evidenziare che Angelica Cacciapaglia non sia morta e che, purtrppo, a perdere la vita dopo una lunga malattia è stata in questi giorni Giulia Tagliapietra. Colei che ha ispirato “Dedicato a te” del gruppo Le Vibrazioni.

