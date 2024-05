Come è morta Giulia Tagliapietra, ispiratrice di ‘Dedicato a te’ de Le Vibrazioni: causa e malattia

Brutte notizie oggi per gli amanti della musica, visto che è morta Giulia Tagliapietra, personaggio iconico di circa 20 anni fa, essendo a conti fatti la musa ispiratrice di una canzone famosissima de Le Vibrazioni, vale a dire “Dedicato a te”. Per intenderci, parliamo del pezzo con “immensamente Giulia“. In tanti si chiedono in questi minuti come sia venuta a mancare l’ex fidanzata del cantante, con le solite tesi sulla causa della morte e della malattia che l’ha stroncata a soli 46 anni.

Si chiedono come è morta Giulia Tagliapietra, ispiratrice di ‘Dedicato a te’ de Le Vibrazioni: chiarimenti su causa e malattia

Quando viene a mancare qualcuno, le speculazioni sono sempre dietro l’angolo, come abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa a proposito di Eva Evans. Per quanto concerne il quesito del giorno su come è morta Giulia Tagliapietra, alla base della famosa canzone ‘Dedicato a te’ de Le Vibrazioni, occorre andarci cauti su causa e malattia. Allo stato attuale, grazie a quanto riportato da alcune testate nazionali, sappiamo soltanto che la donna sia stata stroncata da un brutto male dopo una lunga degenza.

La conferma dell’autenticità della triste notizia arriva direttamente da Francesco Sarcina, leader della suddetta band, che ha dedicato un post Instagram alla sua ex proprio in queste ore. I due si erano lasciati da anni, pur rimanendo in buoni rapporti, al punto che lei si era rifatta una vita con un marito e due figli. Altro dettaglio da precisare, poi, riguarda il video della canzone, visto che nella clip appare un’attrice e non la vera Giulia.

Insomma, sui social si fa enorme confusione sulla questione, con alcuni utenti che come al solito puntano il dito sul vaccino Covid. Inutile dire che non ci siano fonti in merito per chi si chiede ome è morta Giulia Tagliapietra, protagonista di ‘Dedicato a te’ de Le Vibrazioni. Diamoci un taglio sulle illazioni riguardanti causa e malattia.

