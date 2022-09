Daniele Bossari annuncia la sua malattia ed il tumore alla gola: confusione sulla moglie oggi

Da un po’ di tempo Daniele Bossari era sparito non solo dalla tv, ma soprattutto dai social, dove invece era sempre stato particolarmente attivo. Un silenzio dettato da una grande sofferenza che stava attraversando il presentatore, ritrovatosi improvvisamente a dover combattere con una malattia e con un tumore alla gola, ma non con problemi legati alla moglie. A svelare tutto questo è stato lo stesso Daniele Bossari sul suo profilo Instagram, dove ha avuto modo di postare una sua foto con la carta dei tarocchi che più ha rappresentato questo periodo di sofferenza, ossia l’Appeso.

Daniele Bossari parla della sua malattia ed il tumore alla gola, con confusione sulla moglie oggi

Situazione che, almeno in parte, ricorda quella di Gianluca Vialli trattata di recente. Qui, con l’aggiunta di una presunta separazione dalla moglie che non esiste. In una lunghissima didascalia, Bossari ha spiegato la difficoltà degli ultimi mesi e la voglia di continuare a lottare nonostante le sofferenze dettate dalla chemioterapia per ritornare alla vita di prima. Non è casuale che Daniele Bossari abbia deciso di scegliere il primo lunedì di settembre per spiegare questo suo nuovo inizio, si tratta infatti di un giorno in cui per molti segna proprio la ripartenza in diversi campi, non solo lavorativo, per lui è un ritorno alla normalità.

Un tumore alla gola per Daniele Bossari che è stato curato all’ospedale San Raffaele di Milano, il tutto è stato fatto in silenzio, senza che la notizia trapelasse perché era importante per lui superare questa sofferenza anche grazie all’aiuto della meditazione. Negli anni Daniele Bossari si è molto avvicinato a questo tipo di spiritualità, lo ha aiutato a curare la propria interiorità, mentre i medici si occupavano del suo corpo.

Mente e corpo vanno di pari passo e bisogna sempre curarli insieme per superare le sfide più complicate che la vita ci pone davanti. L’idea di postare l’immagine dell’Appeso è per spiegare al meglio quello che stava vivendo, la sua vita era proprio appesa ad un filo, ma per fortuna la scienza è stata fondamentale. Chiaramente Bossari ci ha tenuto a ringraziare oltre ai medici, tutte le persone che gli hanno dimostrato grande amore in questo periodo davvero complicato, dalla famiglia agli amici più stretti.

Il presentatore ha dichiarato che parlerà meglio di ciò che gli è capitato per aiutare coloro se si ritrovano nella sua stessa condizione. Per fortuna il tumore alla gola non ha avuto la meglio ed ora Daniele Bossari vede la vita con occhi diversi. Oltre alla malattia, qualcuno parla impropriamente di problemi con la moglie, Filippa Lagerback, ad oggi non confermati.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.