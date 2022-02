Dal prossimo 8 febbraio 2022 cambia la privacy WhatsApp: aggiornamento sul solito malinteso

Cambierà totalmente la privacy WhatsApp a partire dal prossimo 8 febbraio 2022, con un aggiornamento delle regole che fa paura ai complottisti. Colpa di chi divulga video senza avere le conoscenze necessarie per affrontare determinate tematiche, ma anche di chi tende a ricondividere contenuti del genere senza gli opportuni approfondimenti. Ad esempio, sarebbe sufficiente spaziare nel nostro sito per rendersi conto che si tratti di una notizia diffusa nel 2021. Dunque, date a caso, fornite senza alcun riscontro.

Nessun aggiornamento dal prossimo 8 febbraio 2022 sulla privacy WhatsApp

Sostanzialmente, non ci sarà alcun aggiornamento dal prossimo 8 febbraio 2022 per quanto concerne la privacy WhatsApp. Partiamo dal presupposto che alcune modifiche alle normative sul trattamento dei dati personali abbiano investito gli Stati Uniti e non l’Europa. Detto questo, la pagina ufficiale con la quale il team WhatsApp ha provato a rendere più chiari determinati concetti sgombra il campo da ogni dubbio. Per farvela breve, mai come in questo caso non c’è davvero nulla da temere, al contrario di quanto riportato da improvvisati “espertoni” in filmati improbabili.

Ricapitolando, la privacy WhatsApp non cambia in alcun modo da martedì 8 febbraio. Oltre a riguardare un aggiornamento che è subentrato nel 2021, l’evoluzione dell’informativa non riguarda in alcun modo la privacy dei messaggi che gli utenti scambiano con amici e familiari. Ecco perché sono del tutto inutili gli appelli che mirano a far spostare le persone su altre app di messaggistica. A partire da Signal e Telegram. Le modifiche riguardano le funzioni business, che restano del tutto facoltative e limitate ad una bassa percentuale di utenti.

Parlando della nuova privacy WhatsApp, lo staff spiega che l’aggiornamento delle linee guida offre maggiore trasparenza sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati. Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci sarà lo stesso clamore dello scorso anno, ma nel frattempo abbiamo il dovere di smentire la fake news su martedì 8 febbraio.

