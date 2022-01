Dal 4 febbraio blocco giacenze sui conti correnti bancari e depositi: banale bufala da screen

A partire dal prossimo 4 febbraio assisteremo al blocco giacenze sui conti correnti bancari e depositi. Stando ad alcune segnalazioni che ci sono arrivate nella giornata di martedì, come vi abbiamo già fatto presente con un altro articolo, pare sia stato sufficiente uno screenshot apparso su Facebook per alimentare una bufala davvero clamorosa. Qualcuno tira in ballo addirittura il Telegraph come fonte, che ovviamente non ne sa nulla. Manca un link, manca un articolo pubblicato da una testata autorevole, a conferma del fatto che siamo al cospetto di una bufala.

Stiamo credendo che dal 4 febbraio avremo il blocco giacenze sui conti correnti bancari e depositi

Una fake news bella e buona, che non meriterebbe neppure troppi approfondimenti. Del resto, come accennato, abbiamo già dedicato un pezzo a questa storia, ma la foto in questione continua a circolare. Dunque, occorre ribadirlo con fermezza: una foto di dubbia provenienza non è una notizia. Lo diciamo da anni, ma evidentemente nel 2022 occorre essere ripetitivi. Del resto, se qualcuno crede che dal 4 febbraio andremo incontro ad un blocco giacenze sui conti correnti bancari e depositi, un problema di selezione delle fonti evidentemente esiste.

La fake news del giorno andrebbe etichettata in realtà con la categoria “nessuna fonte“, ma siamo al cospetto di una storia così inverosimile, da aver utilizzato la mascherina “bufala” con il nostro primo articolo. Quello che state leggendo, invece, è un editoriale, con il chiaro invito a metterci più giudizio quando vi imbattete in screenshot come quello dell’avviso secondo cui, dal 4 febbraio, dovremo fare i conti con il blocco giacenze sui conti correnti bancari.

Si tratta in sostanza di un meme, riferito ad un articolo mai scritto. Non è un caso che in rete non ci sia alcuna traccia della svolta secondo cui Ddl 4 febbraio avremo il blocco giacenze sui conti correnti bancari e depositi, per un eccesso di prelievi registrati qui in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.