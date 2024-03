Dai sondaggi del Grande Fratello VIP 2024 alle anticipazioni estremizzate di oggi

Si fa molto presto, in questi giorni, a passare dai sondaggi del Grande Fratello VIP 2024 a quelle che, a conti fatti, diventano ben presto anticipazioni estremizzate sull’esito di questa edizione. Già, perché al di là di singole questioni che abbiamo analizzato negli ultimi tempi, come il caso del lutto che ha colpito pochi giorni fa Marco Maddaloni, ci è stato segnalato che alcune pagine stiano estremizzando dei concetti, dando implicitamente l’impressione che ormai sia tutto deciso per questa trasmissione.

Attenzione al passaggio dai sondaggi del Grande Fratello VIP 2024 alle anticipazioni date come certezze oggi

In sostanza, il rischio è che si passi dai semplici sondaggi del Grande Fratello VIP 2024 alle anticipazioni che potrebbero generare verità fake oggi. Tutto nasce dai dati che arrivano direttamente da ForumFree. Per chi non lo sapesse, si tratta di un forum e portale che si focalizza proprio sul primo reality italiano, secondo cui ad oggi ci sarebbe un chiaro favorito. Stiamo parlando di Simona Tagli, che di recente avrebbe addirittura superato la soglia del 53% di gradimento.

Secondo gli ultimi sondaggi del Grande Fratello VIP 2024, invece, ci sarebbero chiari profili a rischiare l’esclusione, dando vita ad anticipazioni sulle prossime puntate che al momento sono tutte da verificare per chi ama questo show. Il riferimento in questo caso cade su Sergio D’Ottavi, che allo stato attuale viene dato nelle statistiche del giorno solo al 15,80%, senza dimenticare Anita Olivieri, che a conti fatti è stata l’ultima al televoto ed ora ferma al 15,73% delle preferenze.

Infine, i sondaggi del Grande Fratello VIP 2024 indicano in Greta Rossetti (14,62%) un’altra concorrente a forte rischio esclusione nel corso delle prossime puntate. Tuttavia, è opportuno ricordare che più di una volta questi “verdetti” siano stati poi ribaltati e che non forniscano certo anticipazioni su quello che avverrà a stretto giro. Occhio dunque al peso che debba essere dato ai numeri.

