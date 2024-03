Cosa è successo a Marco Maddaloni al Grande Fratello: lo danno per morto, ma è lutto in famiglia

Da alcuni minuti in tanti si chiedono cosa è successo a Marco Maddaloni al Grande Fratello, con le solite indiscrezioni che circolano sui social che lo danno addirittura per morto. Sostanzialmente, si tratta di un lutto in famiglia e lui sta bene, anche se al momento della pubblicazione del nostro approfondimento non è lecito capire se sia destinato a rientrare o meno nello show. Come sempre accade in circostanze simili, tutto dipenderà dalla sua situazione a casa dopo i fatti tragici delle ultime ore.

Voci come sempre senza controllo per i personaggi coinvolti nel Grande Fratello, come abbiamo avuto modo di constatare alcune settimane fa con Beatrice Luzzi. Insomma, cosa è successo a Marco Maddaloni al Grande Fratello al punto da indurlo a lasciare il reality? Nonostante qualcuno lo stia dando per morto, pubblicando dei post acchiappaclick che preoccupano non poco i fan, come sempre più spesso avviene in questi caso, siamo al cospetto di un lutto in famiglia.

Attraverso un post che lui stesso ha pubblicato su Instagram, sappiamo che si tratta della scomparsa del suocero. Non sono note le cause per le quali l’uomo sia venuto a mancare, ma adesso è quantomeno più semplice comprendere il comunicato ufficiale che è stato pubblicato nella giornata di venerdì dallo staff del Grande Fratello. Per quello che vale, possiamo soltanto evidenziare che l’ex judoka sia vivo e vegeto, come abbiamo avuto modo di constatare poco fa per i nostri lettori.

Dunque, adesso abbiamo le idee più chiare su cosa è successo a Marco Maddaloni al Grande Fratello, in leguito al lutto in famiglia che lo ha costretto a lasciare lo show. Forse momentaneamente, secondo le informazioni raccolte negli ultimissimi minuti.

