Da quando il 730 precompilato 2024: le ultime dall’Agenzia delle Entrate

Occorre qualche nozione aggiuntiva, in queste ore, per tutti coloro che si chiedono da quando sarà disponibile qui in Italia il 730 precompilato 2024, in quanto spesso e volentieri abbiamo soggetti malintenzionati che fanno finta di scriverci dall’Agenzia delle Entrate per altri fini. Insomma, una situazione simile rispetto a quella che abbiamo trattato tempo fa, quando sulle nostre pagine abbiamo evidenziato la diffusione di un messaggio via email che ha messo in discussione la sicurezza digitale delle persone.

Capiamo da quando sarà disponibile il 730 precompilato 2024: le ultime notizie dall’Agenzia delle Entrate

Provando a scendere in dettagli, possiamo dire che il discorso odierno che il giorno giusto dovrebbe essere fissato a fine mese. Sostanzialmente, si tratta di un percorso semplificato, tramite il quale possiamo procedere più facilmente alla presentazione della dichiarazione precompilata. In termini pratici, i principali addetti ai lavori affermano che dal 30 aprile 2024 sarà a disposizione di varie categorie, a partire dai lavoratori dipendenti e dai pensionati che dovranno portare a termine la procedura.

Ancora, ci è stato indicato che il 730 preocompilato si potrà individuare in una specifica sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata. L’area, infatti, si potrà consultare attravero il profilo utente riservato, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sono queste le uniche informazioni che dobbiamo prendere in considerazione in questa fase, evitando di andare dietro a messaggi ed email di dubbia origine. Già, perché le brutte sorprese in questo contesto sono sempre dietro l’angolo.

Dunque, ora abbiamo le idee più chiare se negli ultimi tempi vi siete chiesti da quando sarà disponibile il 730 precompilato 2024. Del resto, come sempre avviene in queste circostanze, le ultime notizie fornite dall’Agenzia delle Entrate sono sempre molto chiare. Qualora la data riportata poco fa dovesse essere soggetta a variazioni, avremo modo di comunicarvelo in modo tempestivo per essere sempre sul pezzo in un contesto così delicato.

