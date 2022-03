Da oggi buono carburante Eni pari a 100 euro: catena WhatsApp su buoni inventata

Sta girando una nuova bufala, questa volta relativa ad un fantomatico buono carburante Eni, pari addirittura a 100 euro per tutti coloro che si recheranno presso una cosiddetta “Eni Station coi buoni“. Come se non bastassero le fake news relative al prezzo del carburante all’estero, come quella che abbiamo preso in esame in mattinata attraverso un altro approfondimento, registriamo oggi 12 marzo la diffusione su WhatsApp di un messaggio diventato virale. E, come spesso avviene in queste circostanze, del tutto privo di fondamento.

Verifiche sul presunto buono carburante Eni pari a 100 euro dalla catena WhatsApp

Per farvela breve, la bufala relativa al buono carburante Eni pari a 100 euro la potete riconoscere molto facilmente. Tutto ruota attorno ad un messaggio virale che sta prendendo piede soprattutto su WhatsApp e che, a conti fatti, sta ingannando tanti italiani con poca dimestichezza su queste tematiche. Il momento storico è particolare, con aumento dei prezzi della benzina non indifferente e tante famiglie in ginocchio sotto questo punto di vista. Il testo sui buoni recita testualmente quanto segue:

“Da Oggi tutte le stazioni ENI,regaleranno 10.000 Buoni Benzina da 100€ per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finisce“.

Il messaggio WhatsApp contiene anche un link nel quale si materializza la truffa. Ovviamente, lo abbiamo rimosso per non dare ulteriore visibilità alla landing page, ma è chiaro che ci si ritrovi al cospetto di una minaccia. L’azienda non ha mai confermato l’esistenza di una campagna che comporta l’erogazione del buono carburante Eni di 100 euro. Allo stesso tempo, è probabile che una volta atterrati siano richiesti anche dati sensibili come quelli della carta di credito.

Spesso si abbocca pensando di affrontare una piccola spesa, ottenendo in cambio qualcosa di grosso. Nella fattispecie, un buono carburante Eni pari a 100 euro che in realtà non esiste e dal quale dovete stare decisamente alla larga.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.