Cuneo: Serve un donatore di midollo osseo per Riccardo

Ci chiedono i nostri contatti di segnalare una notizia: ebbene sì, serve un donatore di midollo osseo per Riccardo, giovane liceale. Al riguardo il Liceo Classico-Scientifico “Pellico Peano” di Cuneo sta effettivamente promuovendo nelle giornate del 21/29 febbraio e del 6 marzo 2024 la tipizzazione del midollo osseo cui possono volontariamente sottoporsi le alunne, gli alunni maggiorenni e tutto il personale in età 18-35 anni.

Detto adempimento, necessario alla ricerca di un donatore compatibile, si terrà nei locali della scuola, ed altri istituti stanno aderendo per solidarietà.

Si raccomanda, nel caso si voglia rendere nota la notizia, di farlo non coi soliti copincolla su Whatsapp, che nascondono i dati essenziali e sono spesso fonte di disinteresse e diffidenza, bensì di condividere la pagina istuzionale del liceo ” https://liceocuneo.it/insieme-per-riccardo/ “, per esteso, in modo che chiunque possa ottenere informazioni aggiornate.

Il giovane Riccardo soffre infatti di una forma di mielodisplasia forma di leucemia che ha comportato l’immediato ricovero in isolamento all’ospedale Regina Margherita di Torino, assistito dall’équipe medica del reparto di Oncoematologia, con la costante presenza dei genitori.

Porgiamo gli auguri di una pronta e celere guarigione, diffondendo il comunicato scolastico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.