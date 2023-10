Cristiano Ronaldo morto dopo un incidente in auto con la Ferrari: torna la vecchia bufala

Pare stia tornando proprio in queste ore una vecchissima bufala riguardante Cristiano Ronaldo morto dopo un incidente avvenuto mentre era alla guida della sua Ferrari. Come se non bastassero le fake news dell’estate 2022, quando anche sul nostro sito abbiamo dovuto smentire le voci relative al presunto trasferimento del campione portoghese alla Roma di Mourinho, oggi tocca analizzare anche altri aspetti relativi alla vita del giocatore che da circa un anno ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita.

In tanti credono a Cristiano Ronaldo morto dopo un incidente in auto con la Ferrari, ma è solo una vecchia bufala

Dunque, senza girarci troppo intorno non possiamo fare altro che smentire i rumors riguardanti Cristiano Ronaldo morto dopo un incidente in auto con la Ferrari. In verità, sta tornando la vecchia bufala che aveva preso piede nel 2015, per poi essere rialimentata nel 2020, quando una testata francese ha dovuto pubblicare un tweet con chiarimenti. In quel frangente, infatti, venne annunciato che l’account fosse stato hackerato, per poi sfruttaro con lo share della bufala sull’ex Real Madrid.

Occhio, dunque perché qualcuno sta riattualizzando la bugia come segue: “Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Cristiano Ronaldo, avvenuta il 19 ottobre 2023 in un incidente d’auto. Il calciatore portoghese, 37 anni, è morto sul colpo dopo che la sua Ferrari 599 GTB Fiorano si è schiantata contro un albero in un tunnel vicino all’aeroporto di Manchester. Ronaldo stava tornando a casa dopo un allenamento con il Manchester United quando ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violentissimo e la vettura è stata completamente distrutta. La notizia della morte di Ronaldo ha sconvolto il mondo intero. Il calciatore era uno dei più grandi di tutti i tempi e la sua scomparsa è una perdita inestimabile per il calcio”.

Oggi, dunque, tocca smentire qualsiasi indiscrezione relativa a Cristiano Ronaldo morto dopo un incidente in auto con la Ferrari.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.