Ora Di Livio rilancia Cristiano Ronaldo alla Roma con presentazione il 7 luglio all’Olimpico

Non poteva certo mancare una nuova parentesi sulla storia di Cristiano Ronaldo alla Roma, visto che siamo giunti alla fatidica data del 29 giugno annunciata come quella giusta per la presentazione allo Stadio Olimpico, mentre ora ci si concentra su un possibile appuntamento il 7 luglio secondo Angelo Di Livio. Sempre presso l’impianto in cui gioca la compagine giallorossa. Come se non bastassero le polemiche per l’annuncio dato in diretta tv sulla RAI da Laura Barth, smentito dai fatti come vi avevamo anticipato con un altro articolo, ora abbiamo un altro capitolo da aprire.

Di Livio si sbilancia e parla Cristiano Ronaldo alla Roma con presentazione il 7 luglio allo Stadio Olimpico

Il rilancio della storia, come accennato, ci arriva direttamente da Angelo Di Livio, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, oltre a collaborare attualmente con la RAI. Lui stesso, infatti, ha parlato con alcuni siti legati alla compagine giallorossa, aprendo un nuovo fronte sulla questione “Cristiano Ronaldo alla Roma”. Vi diciamo subito che è tutto un “mi dicono che” e “ho saputo da una fonte”, senza voler in alcun modo sminuire a prescindere la credibilità del diretto interessato.

In ogni caso, secondo Di Livio la Roma sta cercando realmente di prendere Cristiano Ronaldo, con una trattativa a conti fatti bene impostata. Già, perché oltre all’indiscrezione mai confermata dalla dirigenza capitolina sui dialoghi in corso, viene menzionata anche la possibile presentazione il prossimo 7 luglio allo Stadio Olimpico. In realtà, cita più che altro l’annuncio della Roma, ma la sostanza non cambia, visto che il club sembrerebbe intenzionato a sfruttare un evento durante il quale si presenterà ai tifosi la coppa vinta il mese scorso dopo la finale di Conference League.

Dalle nostre verifiche, in ogni caso, non emerge nulla che confermi la trattativa in corso tra le parti, motivo per il quale consigliamo a tutti di andarci piano sulla storia di Cristiano Ronaldo alla Roma, con presentazione il 7 luglio allo Stadio Olimpico. A prescindere dal fatto che ne abbia parlato Angelo Di Livio.

