Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni in teoria confermata da una sua recente uscita da Cattelan

Non sarà una notizia di poche ore fa, ma neanche del secolo scorso, a testimonianza del fatto che la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sia implicitamente confermata da alcune dichiarazioni dei diretti interessati. E così, se da un lato di recente abbiamo smentito con forza alcune teorie strampalate sull’orientamento sessuale di lui, come abbiamo osservato tramite uno specifico articolo, allo stesso tempo tocca confermare e contestualizzare un video che lo riguarda.

Potenziale conferma sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni tramite una dichiarazione rilasciata da Cattelan

Per quale motivo sta assumendo forza la tesi secondo cui ci sarebbe effettivamente una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni dietro l’angolo? Il momento complicato della coppia pare sia certificato in qualche modo da una recente dichiarazione del rapper nel corso di un’intervista a Cattelan. Stiamo parlando di una recente puntata della trasmissione “Stasera c’è Cattelan“, andata in onda su Rai 2 appena due settimane fa e riproposta con apposito video anche da Il Corriere nel corso delle ultime ore.

In quel contesto specifico, e parliamo di un paio di settimane fa, lo stesso Fedez ha dichiarato a chiare lettere che quando lui e la moglie spariscono dai social è perché hanno litigato. Insomma, se non si tratta di una conferma ufficiale sui venti di crisi in seguito a quanto avvenuto nel corso della puntata finale del Festival di Sanremo, poco ci manca. Diversi addetti ai lavori, infatti, danno per scontato che a sua moglie non sia andato giù il fatto che lui gli abbia rubato la scena.

Se da un lato è autentica l’uscita del cantante e presentatore da Cattelan, allo stesso tempo parlare di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni con divorzio automatico è a tutti gli effetti un azzardo poco rispettoso nei loro confronti. Staremo a vedere come andranno le cose nel corso delle prossime settimane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.