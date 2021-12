Credono a Shakira con Bill Gates nel 1995: basterebbe valutare la loro età

In queste ore sul web sta spopolando una fake news che ha davvero dell’incredibile e riguarda più nel dettaglio Shakira e Bill Gates. Il problema principale è che alcuni stanno credendo a quanto emerso da questa notizia, una vera e propria bufala volta a prendere in giro tutti coloro che credono nei complotti e nelle teorie più assurde presenti sul web. Eppure, basterebbe guardare la loro età.

L’età di Shakira e Bill Gates rende evidente la parodia del momento

Insomma, di nuovo Bill Gates sotto la luce dei riflettori, a mesi di distanza dall’ultimo articolo in merito. In poche parole si vede una foto con Shakira che si trova in compagnia di un ragazzino, un reperto del 1995 che non ha nulla di strano se non la didascalia in cui si dice che la famosa cantante era in compagnia di Bill Gates. Una situazione davvero molto assurda che però a quanto pare non è stata considerata tale da molte persone del web.

A tutti coloro con una mente in grado di pensare in modo razionale e giudizioso sembra piuttosto evidente che quel ragazzino nella foto insieme a Shakira non sia assolutamente Bill Gates. I due sono nati in due periodi differenti, Shakira è del 1977, mentre Bill Gates è nato nel 1955, ciò significa che quest’ultimo è più grande di 22 anni. In realtà già ad occhio nudo si può tranquillamente percepire come il signor Gates sia più maturo di Shakira, ma nonostante ciò in molti hanno creduto che in quella foto del 1995 la bella cantante colombiana si trovasse in compagnia di un giovanissimo Bill Gates.

L’immagine è stata postata dalla pagina Facebook “Non cielo dicono”, quindi chiaramente volta a prendere in giro quelle persone che credono a qualunque cosa venga pubblicata sui social. Una chiara trollata che, in teoria, non avrebbe mai potuto avere seguito se qualcuno non ci avesse creduto e purtroppo non sono pochi i personaggi che stanno pensando al solito complotto.

Bisogna iniziare a capire che tutto ciò che ruota sui social non è sempre vero, distinguere le fake news da quelle reali è importante per evitare problemi maggiori, ma qui si è arrivati davvero a toccare il fondo. Dunque, basta l’età di Shakira e Bill Gates per risalire all’ironia del post.

