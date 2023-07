Credere all’articolo di “Greta Tontberg” sulle mascherine contro la CO2 oggi significa quello che chiamiamo “far ascendere la satira”. Qualcuno fa una battuta, qualcun altro crede per mille motivi così tanto a quella battuta che alla fine ci segnalano che qualcuno ci è caduto.

E la battuta continua a vivere, finché ce la ritroveremo un giorno spacciata come notizia vera, cosa già accaduta in altri casi. Meglio prevenire no?

Credere all’articolo di “Greta Tontberg” sulle mascherine contro la CO2 oggi

L’ultima volta che è successo le celeberrime “fonti russe” stavano condividendo felici un articolo di “Babylon Bee”, rivista americana affine al nostro Lercio ma con un’ottica nazionalconservatrice.

Questa volta si parla di un post di un account chiamato AriaPura (CO2 Parody).

Guardate, il “parodia” ce l’ha pure nel nome, ci secca quasi far notare l’articolo a firma “Greta Tontberg”.

Eppure, qualcuno ci è caduto. Con tanto di insulti poco urbani ai “media italiani”, e ci è caduto due volte, dato che il giorno dopo lo stesso account era lì, con tanto di bandierina profilo russa, ad attaccare i Media Italiani su una notizia non meno satirica che annunciava 800 °C di temperatura.

E non riusciamo a capire se credere ad una satira del genere oggi sia un atto deliberato o meno.

