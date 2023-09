Con le affermazioni di Amato, forse ancora premature per parlare di rivelazioni (termine che useremo quando saranno forniti nuovi elementi probatori a supporto) su Ustica si parla nuovamente del concetto di Segreto di Stato.

Spesso a sproposito, alcune volte, ma rare, a proposito.

Cos’è il Segreto di Stato, come mai se ne parla

Il Segreto di Stato è un atto politico, un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.

Inizialmente disciplinato dalla Legge 24 ottobre 1977, n. 801, è stato riformato con la vigente legge 3 agosto 2007, n. 124.

A differenza delle classifiche di sicurezza non è un atto amministrativo, ma come abbiamo visto un atto politico che nasce da un bilanciamento di valori.

Da un lato il diritto all’informazione, dall’altro il dovere di difesa della patria, limitando così l’accesso a determinate informazioni sensibili, anzi bollenti, a chi ne avrebbe realmente interesse tangibile.

Nonostante questo, la disciplina odierna ha molte più concessioni di flessibilità rispetto a quella del 1977, e attualmente

esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso

del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni

Inoltre, attualmente la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l’opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto, aprendo una via all’uso di tali informazioni per l’ottenimento di provvedimento giudiziario in favore del cittadino.

Sotto il governo Renzi l’allora Premier firmò comunque una direttiva per disporre la declassificazione degli atti relativi ai fatti di Ustica, Peteano, Italicus, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Gioia Tauro, stazione di Bologna, rapido 904, i cui esiti comunque saranno lenti a vedersi nel tempo.

Foto di Copertina: Top Secret, Getty for Canva

