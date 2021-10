Cosa significa il ddl Zan: capiamo il significato di inasprimento che era previsto dalla legge

In tanti si chiedono in queste ore cosa significa il ddl Zan, considerando il fatto che il significato di “inasprimento” e della cancellazione della legge concepita in primis dall’omonimo esponente del PD non è chiaro a tutti. I fatti odierni e di stretta attualità sono ormai noti a tutti, stando anche a quanto vi abbiamo riportato in mattinata con le novità pervenute dal Senato tramite un articolo specifico. Tuttavia, in pochi sanno cosa ci fosse per davvero dietro un progetto legislativo che stava andando avanti da mesi tra tante difficoltà.

Specifichiamo cosa significa il ddl Zan, oltre al significato di inasprimento concepito dalla legge

Perché se ne parla tanto oggi, dopo che il voto segreto “tagliola” del Senato segna praticamente la sua fine? Concettualmente, la domanda “cosa significa il ddl Zan” ha una risposta molto semplice. Se la legge fosse passata, ci sarebbe stato un inasprimento delle pene per coloro che sarebbero stati riconosciuti colpevoli di reati riconducibili alla discriminazione sessuale. Pena che, ovviamente, sarebbe stata variabile in base ai reati contestati di volta in volta agli imputati.

Quanto avvenuto oggi, prevede che la legge dovrebbe essere approvata eventualmente senza passare per i singoli articoli. Scenario improbabile, per non dire impossibile, al punto che ora si parla già di un nuovo testo da preparare. Passaggio, questo, che prevede tuttavia un gap temporale di sei mesi prima che si possa riprovare ad arrivare allo step successivo in Senato. Per tutte queste ragioni, la mazzata odierna non è di poco conto per chi sperava in una svolta positiva.

Cosa significa il ddl Zan? Abbiamo provato a darvi una spiegazione in merito, fermo restando che esiste una pagina apposita dove potrete consultare il testo nella sua versione integrale, in modo da farvi un’idea più precisa sull’argomento. Il significato di inasprimento, invece, prevede semplicemente un aumento della pena per i colpevoli di reati di discriminazione sessuale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.