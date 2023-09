Cosa potrebbe succedere ora ad Adamo Guerra, ritrovato in Grecia dopo aver finto il suicidio

I condizionali sono d’obbligo quando si parla di Adamo Guerra, l’uomo che nel 2013 aveva fatto perdere le sue tracce fingendo il suicidio ed abbandonando l’Italia per trasferirsi in Grecia. Era separato dalla sua ex moglie, ma aveva anche due figlie minorenni e questo particolare ha colpito non poco l’opinione pubblica, dopo la messa in onda del servizio che è stato trasmesso da “Chi l’ha visto“. Insomma, uno di quei casi più unici che rari, in grado di richiamare le apparenti leggende metropolitane di chi ogni giorni minaccia più o meno ironicamente di rifarsi una vita.

Come potrebbe evolvere le cose per Adamo Guerra, ritrovato in Grecia dopo aver simulato il suicidio

Eppure il tema degli scomparsi è da sempre molto delicato, come abbiamo avuto modo di constatare la scorsa settimana con un ragazzo di Salerno fortunatamente ritrovato a New York. A maggior ragione, quando un’intera famiglia finisce con il credere che la persona in questione sia passata a miglior vita. Va detto che, ad oggi, non si hanno ulteriori certezze sul nuovo percorso intrapreso da Adamo Guerra, motivo per il quale sarebbe il caso di andarci cauti anche coi post pubblicati sui social.

Ad esempio, c’è chi dice che Adamo Guerra sarebbe stato ritrovato in Grecia dopo aver avuto altri figli, ma allo stato attuale non esistono elementi in grado di confermare la tesi. Sappiamo soltanto che un ruolo fondamentale in questa storia sia stato ricoperto dall’associazione Penelope, che da sempre si occupa di scomparsi. Al punto da sostenere ed aiutare uno degli inviati di Chi l’ha visto?, Francesco Paolo Del Re, con un esito che non ci lascia dubbi.

Come è stato rintracciato? Secondo Virgilio, la moglie Raffaella ha provato a portare avanti le pratiche di divorzio, ma così facendo a febbraio 2022 ha scoperto che Guerra avrebbe atto richiesta di iscrizione all’Aire, in quanto italiano residente in Grecia.

Adamo Guerra è stato ritrovato a Patrasso e, quando ha capito tutto, ha provato a dissuadere il giornalista nel rendere pubblica la cosa. Diverse fonti affermano che ora l’uomo dovrà fronteggiare alcune battaglie legali per le responsabilità alle quali è venuto meno. Staremo a vedere come evolverà questa bizzarra storia.

